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    ​Сегодня сборная Азербайджана встретится с турецкими футболистами

    Проигравшая команда может потерять шанс на завоевание путевки в элит-раунд

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 19-ти лет проведет очередную игру в отборочном групповом этапе ЕВРО-2016.

    Как сообщает Report, на игре второго тура в 5-й группе соперником Азербайджана станет сборная Турции.

    Встречей на Баиловском стадионе будет управлять эстонец Эйко Саар.

    Обе команды проиграли в первом туре. Возглавляемая Назимом Сулеймановым команда проиграла Украине со счетом 0:4. Сборная Турции также проиграла Боснии и Герцеговине со счетом 1:2. В случае поражения одной из сторон, команда может потерять шанс на завоевание путевки в элит-раунд.

    Другая игра тура пройдет между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. На эту игру получили назначение и азербайджанские судьи. Мубариз Гашимов назначен судьей боковой линии, а Омар Пашаев - четвертым судьей.

    Команда-победитель завоюет путевку в очередной этап.

    Отметим, что последнюю игру в национальной группе Азербайджан проведет 15 ноября на Баиловском стадионе против Боснии и Герцеговины. Матч состоится в 18:00.

    ЕВРО-2016, 5-ая группа, II тур

    14:00. Босния и Герцеговина - Украина

    Главный тренер: Торе Хансен (Норвегия)

    Помощники главного тренера: Ойстейн Иттерланд (Норвегия), Мубариз Гашимов (Азербайджан)

    Четвертый судья: Омар Пашаев (Азербайджан)

    Баку, Баиловский стадион

    18:00. Турция-Азербайджан

    Главный тренер: Эйко Саар (Эстония)

    Помощники главного тренера: Неем Неемланд (Эстония), Фредерик Хакет (Франция)

    Четвертый судья: Николас Райнвий (Франция)

    Баку. Баиловский стадион

    Очки: Украина - 3. Босния и Герцеговина - 3. Турция - 0. Азербайджан - 0.

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