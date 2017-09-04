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    Сегодня сборная Азербайджана встретится с командой Сан-Марино

    Бадави Гусейнов, Максим Медведев и Дмитрий Назаров в сегодняшней встрече не примут участия

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана проведет матч в рамках VIII тура группового отборочного тура к чемпионату мира 2018 года.

    Как сообщает Report, противником сборной станет команда Сан-Марино.

    Встреча на Bakcell Arena стартует в 20:00. После семи туров у Азербайджана 7 баллов, у Сан-Марино нет баллов. Так, если команда во главе с главным тренером Робертом Просинечки одержит победу, впервые за свою историю заработает 10 баллов в отборочном этапе и получит возможность подняться на третью ступень. До сегодняшнего дня лучшим результат в отборочных этапах к ЧМ – 9 баллов.

    Во встрече с Сан-Марино победа была одержана Азербайджаном за счет гола Руслана Гурбанова. По причине наказания Бадави Гусейнов, максим Медведев и Дмитрий Назаров в сегодняшней встрече не примут участия в сегодняшней встрече. Только трех членов сборной, вышедших на поле против сборной Норвегии, Р.Просинечки выпустит сегодня на игру – капитана Рашада Садыгова, полузащитников Джавида Гусейнова и Ричарда Алмейра.

    Отборочный этап к ЧМ-2018

    Группа C

    20:00. Азербайджан – Сан-Марино

    Главный судья: Никола Дабанович

    Помощники главного судьи Милутин Джукич, Йовица Татар

    Четвертый судья: Павле Радованович

    (судьи из Черногории)

    Судья-инспектор: Кай Остергаард (Дания)

    Комиссар: Ольяс Абраев (Казахстан)

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