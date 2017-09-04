Сегодня сборная Азербайджана встретится с командой Сан-Марино

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана проведет матч в рамках VIII тура группового отборочного тура к чемпионату мира 2018 года.

Как сообщает Report, противником сборной станет команда Сан-Марино.

Встреча на Bakcell Arena стартует в 20:00. После семи туров у Азербайджана 7 баллов, у Сан-Марино нет баллов. Так, если команда во главе с главным тренером Робертом Просинечки одержит победу, впервые за свою историю заработает 10 баллов в отборочном этапе и получит возможность подняться на третью ступень. До сегодняшнего дня лучшим результат в отборочных этапах к ЧМ – 9 баллов.

Во встрече с Сан-Марино победа была одержана Азербайджаном за счет гола Руслана Гурбанова. По причине наказания Бадави Гусейнов, максим Медведев и Дмитрий Назаров в сегодняшней встрече не примут участия в сегодняшней встрече. Только трех членов сборной, вышедших на поле против сборной Норвегии, Р.Просинечки выпустит сегодня на игру – капитана Рашада Садыгова, полузащитников Джавида Гусейнова и Ричарда Алмейра.

Отборочный этап к ЧМ-2018

Группа C

20:00. Азербайджан – Сан-Марино

Главный судья: Никола Дабанович

Помощники главного судьи Милутин Джукич, Йовица Татар

Четвертый судья: Павле Радованович

(судьи из Черногории)

Судья-инспектор: Кай Остергаард (Дания)

Комиссар: Ольяс Абраев (Казахстан)