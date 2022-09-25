О нас

Сегодня сборная Азербайджана сыграет последний матч в Лиге наций

Сегодня сборная Азербайджана сыграет последний матч в Лиге наций Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет последний матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
Футбол
25 сентября 2022 г. 07:49
Сегодня сборная Азербайджана сыграет последний матч в Лиге наций

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет последний матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи в VI туре 3-й группы Дивизиона С примет сборную Казахстана. Поединок, который пройдет на "Далга Арене", начнется в 20:00. Встречу будет обслуживать германский арбитр Харм Осмерс.

Гости, у которых на данный момент 13 очков, вышли в Лигу В и плей-офф. Сборная Азербайджана занимает второе место с 7 очками.

Лига наций УЕФА

Групповой этап, VI тур

20:00. Азербайджан - Казахстан

Судьи: Харм Осмерс, Роберт Кемптер, Доминик Шааль, Мартин Петерсен (Германия).

Баку, стадион "Далга Арена".

Очки: Казахстан - 13, Азербайджан - 7, Словакия - 6, Беларусь - 2.

Отметим, что в другом матче этой группы Беларусь в гостях сыграет против Словакии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yığması bu gün Millətlər Liqasında son oyununu keçirəcək

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16
В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi