Сегодня сборная Азербайджана сыграет последний матч в Лиге наций

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет последний матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет последний матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи в VI туре 3-й группы Дивизиона С примет сборную Казахстана. Поединок, который пройдет на "Далга Арене", начнется в 20:00. Встречу будет обслуживать германский арбитр Харм Осмерс.

Гости, у которых на данный момент 13 очков, вышли в Лигу В и плей-офф. Сборная Азербайджана занимает второе место с 7 очками.

Лига наций УЕФА

Групповой этап, VI тур

20:00. Азербайджан - Казахстан

Судьи: Харм Осмерс, Роберт Кемптер, Доминик Шааль, Мартин Петерсен (Германия).

Баку, стадион "Далга Арена".

Очки: Казахстан - 13, Азербайджан - 7, Словакия - 6, Беларусь - 2.

Отметим, что в другом матче этой группы Беларусь в гостях сыграет против Словакии.