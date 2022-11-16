Сегодня сборная Азербайджана проведет товарищеский матч

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.
Как сообщает Report, соперником в поединке, который является подготовкой к отборочному раунду чемпионата Европы-2024, станет сборная Молдовы.
Встреча пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Товарищеская игра
16 ноября
21:00. Молдова - Азербайджан
Судьи: Денис Шурман, Александр Жуков, Виктор Нижник, Роман Житарий (все - Украина)
Стадион "Зимбру", Кишинев.
Отметим, что сборная Азербайджана 20 ноября в гостях сыграет с Северной Македонией.