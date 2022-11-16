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Сегодня сборная Азербайджана проведет товарищеский матч

Сегодня сборная Азербайджана проведет товарищеский матч Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.
Футбол
16 ноября 2022 г. 07:34
Сегодня сборная Азербайджана проведет товарищеский матч

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.

Как сообщает Report, соперником в поединке, который является подготовкой к отборочному раунду чемпионата Европы-2024, станет сборная Молдовы.

Встреча пройдет на стадионе "Зимбру" в Кишиневе и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Товарищеская игра

16 ноября

21:00. Молдова - Азербайджан

Судьи: Денис Шурман, Александр Жуков, Виктор Нижник, Роман Житарий (все - Украина)

Стадион "Зимбру", Кишинев.

Отметим, что сборная Азербайджана 20 ноября в гостях сыграет с Северной Македонией.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcək

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