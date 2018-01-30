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    Сегодня сборная Азербайджана проведёт свой первый матч под руководством Гурбана Гурбанова

    Матч стартует на стадионе Mardan в 20:00 по бакинскому времени
    © Report

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведёт свой первый матч под руководством Гурбана Гурбанова.

    Как передает Report, в настоящее время на учебно-тренировочных сборах в Турецкой Анталье сборная встретится с коллективом из Молдовы.

    Это будет 10 матч между сборными Азербайджана и Молдовы. В предыдущих встречах национальная сборная одержала победу в двух матчах, соперники в трех.

    Г.Гурбанов перед игрой не объявил стартовый состав. Предположительно он такой:

    Гара Гараев, Рахид Амиргулиев и Ричард Алмейда на средней линии. На флангах Джавид Гусейнов и Афран Исмаилов. В качестве центрального нападающего велика вероятность выхода на поле Махира Мадатова

    Товарищеский матч, 30 января

    20:00. Азербайджан - Молдова

    Стадион "Мардан"

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