Сегодня сборная Азербайджана проведёт свой первый матч под руководством Гурбана Гурбанова

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведёт свой первый матч под руководством Гурбана Гурбанова.
Как передает Report, в настоящее время на учебно-тренировочных сборах в Турецкой Анталье сборная встретится с коллективом из Молдовы.
Это будет 10 матч между сборными Азербайджана и Молдовы. В предыдущих встречах национальная сборная одержала победу в двух матчах, соперники в трех.
Г.Гурбанов перед игрой не объявил стартовый состав. Предположительно он такой:
Гара Гараев, Рахид Амиргулиев и Ричард Алмейда на средней линии. На флангах Джавид Гусейнов и Афран Исмаилов. В качестве центрального нападающего велика вероятность выхода на поле Махира Мадатова
Товарищеский матч, 30 января
20:00. Азербайджан - Молдова
Стадион "Мардан"
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