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Сегодня сборная Азербайджана по баскетболу встретится с командой Косово

Сегодня сборная Азербайджана по баскетболу встретится с командой Косово Мужская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет очередной матч в отборочном этапе чемпионата мира.
Футбол
20 февраля 2025 г. 09:38
Сегодня сборная Азербайджана по баскетболу встретится с командой Косово

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет очередной матч в отборочном этапе чемпионата мира.

Как сообщает Report, в группе А команда под руководством Тахира Бахшиева в 22:30 по бакинскому времени встретится на выезде с командой Косово.

23 февраля сборная примет команду Ирландии в Баку.

Отметим, что лидером группы является Швейцария с 8 очками. Второе место занимает Ирландия с 6 очками, третье - сборная Азербайджана с 5 очками. Косово с таким же количеством очков занимает четвертое место.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın basketbol millisi bu gün Kosovo ilə üz-üzə gələcək

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