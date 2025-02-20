Сегодня сборная Азербайджана по баскетболу встретится с командой Косово

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет очередной матч в отборочном этапе чемпионата мира.

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет очередной матч в отборочном этапе чемпионата мира.

Как сообщает Report, в группе А команда под руководством Тахира Бахшиева в 22:30 по бакинскому времени встретится на выезде с командой Косово.

23 февраля сборная примет команду Ирландии в Баку.

Отметим, что лидером группы является Швейцария с 8 очками. Второе место занимает Ирландия с 6 очками, третье - сборная Азербайджана с 5 очками. Косово с таким же количеством очков занимает четвертое место.