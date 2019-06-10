Сегодня пройдут первые матчи IV тура квалификации ЕВРО-2020

​Сегодня пройдут первые матчи IV тура квалификации ЕВРО-2020

10 июня, 2019 08:05

https://report.az/storage/news/a89d71915253d708768e21c5469562fd/dfa81866-3db9-4cc6-8722-7d82405105e8_292.jpg Сегодня пройдут матчи четвертого тура квалификационной стадии чемпионата Европы по футболу 2020. Как передает Report, в целом в рамках игрового дня в 5 группах пройдет 12 матчей.

Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020 4 тур 10 июня Группа А. 22.45. Чехия – Черногория. 22:45. Болгария – Косово. Группа В. 22:45. Украина – Люксембург. 22:45. Сербия – Литва. Группа D. 22:45. Ирландия – Гибралтар. 22:45. Дания – Грузия. Группа F. 22:45. Испания - Швеция. 22:45. Мальта – Румыния. Группа F. 22:45. Фарерские острова – Норвегия. Группа G. 22:45. Польша - Израиль. 22:45. Латвия - Словения. 22:45. Македония – Австрия.

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Эта новость также доступна на других языках: AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində IV tura start veriləcək

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