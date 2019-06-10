​Сегодня пройдут первые матчи IV тура квалификации ЕВРО-2020

Сегодня пройдут матчи четвертого тура квалификационной стадии чемпионата Европы по футболу 2020.
Как передает Report, в целом в рамках игрового дня в 5 группах пройдет 12 матчей.
Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020
4 тур
10 июня
Группа А. 22.45. Чехия – Черногория. 22:45. Болгария – Косово.
Группа В. 22:45. Украина – Люксембург. 22:45. Сербия – Литва.
Группа D. 22:45. Ирландия – Гибралтар. 22:45. Дания – Грузия.
Группа F. 22:45. Испания - Швеция. 22:45. Мальта – Румыния.
Группа F. 22:45. Фарерские острова – Норвегия.
Группа G. 22:45. Польша - Израиль. 22:45. Латвия - Словения.
22:45. Македония – Австрия.
News DepartmentАвтор новости