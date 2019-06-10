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Сегодня пройдут первые матчи IV тура квалификации ЕВРО-2020

​Сегодня пройдут первые матчи IV тура квалификации ЕВРО-2020

Сегодня пройдут матчи четвертого тура квалификационной стадии чемпионата Европы по футболу 2020.

Как передает Report, в целом в рамках игрового дня в 5 группах пройдет 12 матчей.


Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020

4 тур

10 июня

Группа А. 22.45. Чехия – Черногория. 22:45. Болгария – Косово.

Группа В. 22:45. Украина – Люксембург. 22:45. Сербия – Литва.

Группа D. 22:45. Ирландия – Гибралтар. 22:45. Дания – Грузия.

Группа F. 22:45. Испания - Швеция. 22:45. Мальта – Румыния.

Группа F. 22:45. Фарерские острова Норвегия.

Группа G. 22:45. Польша - Израиль. 22:45. Латвия - Словения.

22:45. Македония – Австрия.

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