Сегодня пройдут первые матчи IV тура Азербайджанской Премьер-лиги.

Как передаёт Report, в первый день Премьер-лиги состоится две игры. Первый матч тура пройдёт в Сумгаите. Команда "Cумгаит" примет "Зира". Команда "Сумгаита" имеет 3 очка и занимает 6-ое место, "Зира" делит 4-ое и 5-ое место. Данные команды, в рамках Азербайджанских Премьер-лиг провели 16 встреч. Из которых 4 встречи выиграл "Сумгаит", 9 "Зира" и 3 ничьи. В 3-х матчах были определены победители.

-21:12 "Сумгаит" на чемпионате не смогли забить не одного гола соперникам за два матча, "Зира" идет на победной серии из 3-х матчей.

Следующий матч пройдет между "Габалой" и "Сабах". Команда из провинции после 3-х игр идёт на последнем месте, "Сабах" с двумя очками на седьмом. Команды провели всего 4 игры, из которых 2 матча выиграла Габала, одну Сабах , и одна ничья. В разнице по голам Габала ведёт со счётом – 3:2.

Матчи "Кешля"- "Сабаил" и "Карабах" -"Нефтчи" будут проведены 15-го сентября

Азербайджанская Премьер-Лига, 4-ый тур.

14 сентября (суббота)

18:00. "Сумгаит"-"Зира"

"Капитал Банк Арена"

20:00. "Сабах"-"Габала"

"Банк Республика Арена"