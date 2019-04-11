Сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, передает Report.

Центральным поединком игрового дня обещает стать игра "Арсенала" и "Наполи" На стадии 1/8 подопечные Унаи Эмери с трудом прошли "Ренн". В первом матче, на чужом поле, англичане пропустили три мяча и забили всего один. Но в ответной игре им удалось реабилитироваться: на табло уже был счет 3:0 в пользу "Арсенала".

"Мы знаем, что мы лучше играем дома, чем в гостях. Завтрашний день действительно очень важен. Но мы также знаем, что мы можем показать хорошие результаты на чужом поле. Так что обе игры будут важны", - сказал нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт.

"Наполи" в 1/8 финала в игре с "Зальцбургом" показал аналогичный результат: 3:0 на своем поле и 1:3 в гостях.

За путевку в полуфинал в пятницу сразятся также "Бенфика" и "Айнтрахт". В 1/8 команды обошли соперников с минимальным преимуществом: "Айнтрахт" один раз забил "Интеру". "Бенфика" на своем поле три раза поразила ворота "Динамо" из Загреба. На выезде португальцы уступили с минимальным счетом.

Еще два матча Лиги Европы пройдут в пятницу в Праге и Вильярреале. Чешская "Славия" примет на своем поле "Челси", а "Вильярреал" сыграет с "Валенсией".

Отметим, что финал Лиги Европы пройдет 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку.





Лига Европы 1/4 финала, первые матчи

23:00. “Арсенал” (Англия) – “Наполи” (Италия)

23:00. “Вильярреал” (Испания) – “Валенсия” (Испания)

23:00. “Бенфика” (Португалия) – “Айнтрахт” (Германия)

23:00. “Славия” (Чехия) – “Челси” (Англия)