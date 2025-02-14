Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

В Лиге конференций УЕФА прошли первые матчи плей-офф. Как сообщает Report, испанский "Бетис" потерпел крупное поражение в гостях у "Гента" (0:3), а "Копенгаген" уступил дома "Хайденхайму" (1:2).

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В Лиге конференций УЕФА состоялись первые матчи плей-офф. Как сообщает Report , испанский "Бетис" потерпел крупное поражение в гостях у "Гента" (0:3), а "Копенгаген" уступил дома "Хайденхайму" (1:2). Лига конференций УЕФА Плей-офф, первые матчи 13 февраля ЦСК (Сербия) – "Ягеллония" (Польша) 1:3 "Селле" (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) 2:2 "Викингур" (Исландия) – "Панатинаикос" (Греция) 2:1 "Мольде" (Норвегия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) 0:1 "Гент" (Бельгия) – "Бетис" (Испания) 3:0 "Борац" (Босния и Герцеговина) – "Олимпия" (Словения) 1:0 "Омония" (Кипр) – "Пафос" (Кипр) 1:1 "Копенгаген" (Дания) – "Хайденхайм" (Германия) 1:2 Ответные матчи состоятся 20 февраля. Подпишитесь на наш Telegram канал