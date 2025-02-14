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Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА В Лиге конференций УЕФА прошли первые матчи плей-офф. Как сообщает Report, испанский "Бетис" потерпел крупное поражение в гостях у "Гента" (0:3), а "Копенгаген" уступил дома "Хайденхайму" (1:2).
Футбол
14 февраля 2025 г. 02:44
Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

В Лиге конференций УЕФА состоялись первые матчи плей-офф.

Как сообщает Report, испанский "Бетис" потерпел крупное поражение в гостях у "Гента" (0:3), а "Копенгаген" уступил дома "Хайденхайму" (1:2).

Лига конференций УЕФА

Плей-офф, первые матчи

13 февраля

ЦСК (Сербия) – "Ягеллония" (Польша) 1:3

"Селле" (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) 2:2

"Викингур" (Исландия) – "Панатинаикос" (Греция) 2:1

"Мольде" (Норвегия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) 0:1

"Гент" (Бельгия) – "Бетис" (Испания) 3:0

"Борац" (Босния и Герцеговина) – "Олимпия" (Словения) 1:0

"Омония" (Кипр) – "Пафос" (Кипр) 1:1

"Копенгаген" (Дания) – "Хайденхайм" (Германия) 1:2

Ответные матчи состоятся 20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqası: Pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

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