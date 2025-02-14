Состоялись первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА

В Лиге конференций УЕФА состоялись первые матчи плей-офф.
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Лига конференций УЕФА
Плей-офф, первые матчи
13 февраля
ЦСК (Сербия) – "Ягеллония" (Польша) 1:3
"Селле" (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) 2:2
"Викингур" (Исландия) – "Панатинаикос" (Греция) 2:1
"Мольде" (Норвегия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) 0:1
"Гент" (Бельгия) – "Бетис" (Испания) 3:0
"Борац" (Босния и Герцеговина) – "Олимпия" (Словения) 1:0
"Омония" (Кипр) – "Пафос" (Кипр) 1:1
"Копенгаген" (Дания) – "Хайденхайм" (Германия) 1:2
Ответные матчи состоятся 20 февраля.