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    Сегодня пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов

    Дуэль Тоттенхэма и Ювентуса сулит упорную борьбу

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу.

    Как передает Report, обе встречи второго игрового дня пройдут в Англии.

    В случае когда противостояние «Тоттенхэма» и итальянского «Ювентуса» сулит упорную борьбу, встреча «Манчестер Сити» и швейцарского «Базеля» будет носить лишь формальный характер.

    Сыгравший в первом матче в Италии с «Тоттенхэмом» вничью со счетом 2:2, «Юве» , на этот раз может пройти этап одержав победу, либо сыграв в более результативную ничью.

    Из-за травм у туринцев игру пропустят Хуан Куадрадо, Маттиа Де Шильо и Федерико Бернардески. Участие в матче аргентинского нападающего Гонсало Игуаина под вопросом.

    У хозяев поля встречу пропустят Тоби Алдервейрлд и Серж Орье. Встречу обслужит польский арбитр Шимон Марчиньяк.

    Причиной, превратившая ответный матч в формальность стала победа «горожан» на выезде со счетом 4:0. У английского клуба встречу по причине повреждений пропустят Фернандиньо и Бенжамин Менди. Состояние Рахима Стерлинга оценивается. Гости не смогут воспользоваться услугами вратаря Джермано Вальяти, защитника Эдера Баланты и полузащитника Таулянта Джака. Матч обслужит чешский судья Павел Краловец.

    Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

    "Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия)

    Арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)

    Первый матч- 2:2

    "Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" (Щвейцария)

    Арбитр: Павел Краловец (Чехия)

    Первый матч - 4:0

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