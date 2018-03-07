Сегодня пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу.

Как передает Report, обе встречи второго игрового дня пройдут в Англии.

В случае когда противостояние «Тоттенхэма» и итальянского «Ювентуса» сулит упорную борьбу, встреча «Манчестер Сити» и швейцарского «Базеля» будет носить лишь формальный характер.

Сыгравший в первом матче в Италии с «Тоттенхэмом» вничью со счетом 2:2, «Юве» , на этот раз может пройти этап одержав победу, либо сыграв в более результативную ничью.

Из-за травм у туринцев игру пропустят Хуан Куадрадо, Маттиа Де Шильо и Федерико Бернардески. Участие в матче аргентинского нападающего Гонсало Игуаина под вопросом.

У хозяев поля встречу пропустят Тоби Алдервейрлд и Серж Орье. Встречу обслужит польский арбитр Шимон Марчиньяк.

Причиной, превратившая ответный матч в формальность стала победа «горожан» на выезде со счетом 4:0. У английского клуба встречу по причине повреждений пропустят Фернандиньо и Бенжамин Менди. Состояние Рахима Стерлинга оценивается. Гости не смогут воспользоваться услугами вратаря Джермано Вальяти, защитника Эдера Баланты и полузащитника Таулянта Джака. Матч обслужит чешский судья Павел Краловец.

Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия)

Арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)

Первый матч- 2:2

"Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" (Щвейцария)

Арбитр: Павел Краловец (Чехия)

Первый матч - 4:0