Сегодня пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу.
Как передает Report, обе встречи второго игрового дня пройдут в Англии.
В случае когда противостояние «Тоттенхэма» и итальянского «Ювентуса» сулит упорную борьбу, встреча «Манчестер Сити» и швейцарского «Базеля» будет носить лишь формальный характер.
Сыгравший в первом матче в Италии с «Тоттенхэмом» вничью со счетом 2:2, «Юве» , на этот раз может пройти этап одержав победу, либо сыграв в более результативную ничью.
Из-за травм у туринцев игру пропустят Хуан Куадрадо, Маттиа Де Шильо и Федерико Бернардески. Участие в матче аргентинского нападающего Гонсало Игуаина под вопросом.
У хозяев поля встречу пропустят Тоби Алдервейрлд и Серж Орье. Встречу обслужит польский арбитр Шимон Марчиньяк.
Причиной, превратившая ответный матч в формальность стала победа «горожан» на выезде со счетом 4:0. У английского клуба встречу по причине повреждений пропустят Фернандиньо и Бенжамин Менди. Состояние Рахима Стерлинга оценивается. Гости не смогут воспользоваться услугами вратаря Джермано Вальяти, защитника Эдера Баланты и полузащитника Таулянта Джака. Матч обслужит чешский судья Павел Краловец.
Лига Чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия)
Арбитр: Шимон Марчиньяк (Польша)
Первый матч- 2:2
"Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" (Щвейцария)
Арбитр: Павел Краловец (Чехия)
Первый матч - 4:0
Şamo QuliyevАвтор новости