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Сегодня пройдут очередные игры плей-офф ЛЧ

Сегодня пройдут очередные игры плей-офф ЛЧ Сегодня состоятся очередные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
17 августа 2022 г. 07:50
Сегодня пройдут очередные игры плей-офф ЛЧ

Сегодня состоятся очередные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во второй игровой день пройдут три встречи.

Представитель Азербайджана "Карабах" примет в Баку чешскую команду "Виктория" (Пльзень).

Израильский клуб "Маккаби" (Хайфа) встретится с сербской "Црвеной Звездой", а украинское "Динамо" (Киев) – с португальской "Бенфикой".

Лига чемпионов УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

17 августа

20:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Пльзень, Чехия)

23:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Срвена Звезда" (Сербия)

23:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия)

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin digər oyunları keçiriləcək

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