Сегодня пройдут очередные игры плей-офф ЛЧ

Сегодня состоятся очередные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает
Представитель Азербайджана "Карабах" примет в Баку чешскую команду "Виктория" (Пльзень).
Израильский клуб "Маккаби" (Хайфа) встретится с сербской "Црвеной Звездой", а украинское "Динамо" (Киев) – с португальской "Бенфикой".
Лига чемпионов УЕФА
Стадия плей-офф, первые игры
17 августа
20:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Пльзень, Чехия)
23:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Срвена Звезда" (Сербия)
23:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Португалия)