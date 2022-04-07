О нас
Аудио новости

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финальной стадии Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
7 апреля 2022 г. 07:34
Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финальной стадии Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, все встречи пройдут в один день.

Так, в Германии "Лейпциг" примет итальянскую "Аталанту", а испанская "Барселона" в родных стенах попытается одолеть германский "Айнтрахт".

Лига Европы, 1/4 финала

Первые игры

7 апреля

20:45. "Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия)

23:00. "Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания)

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Лион" (Франция)

23:00. "Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия).

Отметим, что ответные матчи пройдут 14 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gün Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinin oyunları keçiriləcək

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
31 марта 2022 г. 14:27
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi