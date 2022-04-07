Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финальной стадии Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финальной стадии Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, все встречи пройдут в один день.

Так, в Германии "Лейпциг" примет итальянскую "Аталанту", а испанская "Барселона" в родных стенах попытается одолеть германский "Айнтрахт".

Лига Европы, 1/4 финала

Первые игры

7 апреля

20:45. "Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия)

23:00. "Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания)

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Лион" (Франция)

23:00. "Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия).

Отметим, что ответные матчи пройдут 14 апреля.