Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финальной стадии Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, все встречи пройдут в один день.
Так, в Германии "Лейпциг" примет итальянскую "Аталанту", а испанская "Барселона" в родных стенах попытается одолеть германский "Айнтрахт".
Лига Европы, 1/4 финала
Первые игры
7 апреля
20:45. "Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия)
23:00. "Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания)
23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Лион" (Франция)
23:00. "Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия).
Отметим, что ответные матчи пройдут 14 апреля.