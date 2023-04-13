Сегодня пройдут игры четвертьфинала Лиги конференций УЕФА

Сегодня пройдут первые игры 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
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Кроме того, польский "Лех" примет итальянскую "Фиорентину", голландский "АЗ Алкмар" - бельгийский "Андерлехт", а швейцарский "Базель" дома сыграет с французской "Ниццей".
Лига конференций УЕФА
1/4 финала
13 апреля
"Гент" (Бельгия) – "Вест Хэм" (Англия)
"Лех" (Польша) – "Фиорентина" (Италия)
"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Андерлехт" (Бельгия)
"Базель" (Швейцария) – "Ницца" (Франция)
Отметим, что ответные матчи данного этапа состоятся 20 апреля.