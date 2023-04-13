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Сегодня пройдут игры четвертьфинала Лиги конференций УЕФА

Сегодня пройдут игры четвертьфинала Лиги конференций УЕФА Сегодня пройдут первые игры 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
Футбол
13 апреля 2023 г. 07:45
Сегодня пройдут игры четвертьфинала Лиги конференций УЕФА

Сегодня пройдут первые игры 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в матче открытия данного этапа бельгийский "Гент", выбивший "Карабах" из плей-офф турнира, сойдется с английским клубом "Вест Хэм".

Кроме того, польский "Лех" примет итальянскую "Фиорентину", голландский "АЗ Алкмар" - бельгийский "Андерлехт", а швейцарский "Базель" дома сыграет с французской "Ниццей".

Лига конференций УЕФА
1/4 финала
13 апреля

"Гент" (Бельгия) – "Вест Хэм" (Англия)

"Лех" (Польша) – "Фиорентина" (Италия)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария) – "Ницца" (Франция)

Отметим, что ответные матчи данного этапа состоятся 20 апреля.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilir

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