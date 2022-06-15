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Сегодня пройдет жеребьевка квалификационного раунда Лиги Конференций

Сегодня пройдет жеребьевка квалификационного раунда Лиги Конференций Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Конференций по футболу, в котором сыграют азербайджанские клубы "Нефтчи", "Зиря" и "Габала".
Футбол
15 июня 2022 г. 07:13
Сегодня пройдет жеребьевка квалификационного раунда Лиги Конференций

Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Конференций по футболу, в котором сыграют азербайджанские клубы "Нефтчи", "Зиря" и "Габала".

Как передает Report, во время нее "Нефтчи" будет сеяным, а "Зиря" и "Габала" - несеяными.

УЕФА разделил участников на подгруппы, где стали известны соперники наших представители в Лиги конференций.

Потенциальными соперниками "Габалы" стали: АПОЭЛЬ (Кипр), "Башакшехир" (Турция), "Фехервар" (Венгрия), "Арис" (Греция), "Раднички" (Сербия).

Потенциальными соперниками "Нефтчи" стали: победитель пары - "Динамо" (Беларусь)/"Дечич" (Черногория), "Арис" (Кипр), победитель пары - "Сабуртало" (Грузия)/"Партизани" (Албания), "Македония" (Северная Македония), "Вележ" (Босния и Герцеговина).

Потенциальными соперниками "Зиря" стали: победитель пары - "Динамо" (Грузия)/"Пайде" (Эстония), БАТЭ (Беларусь), "Кайрат" (Казахстан), "Университате" (Румыния), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Поединки пройдут 21 и 28 июля.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: Azərbaycan təmsilçilərinin rəqibləri bəlli olur

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