Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Перед церемонией все 16 участников будут поделены на две группы: "сеяные" и "несеяные". В первую из них попадут английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", "Аякс" (Нидерланды), немецкая "Бавария", испанский "Реал", французский "Лилль" и итальянский "Ювентус", во вторую - "Спортинг", "Бенфика" (оба - Португалия), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Вильярреал" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Атлетико" (Испания). Согласно правилам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, в этом раунде клубы из одной страны, а также выступавшие вместе в группе, не смогут сыграть друг с другом.