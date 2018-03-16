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    Сегодня пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

    Жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

    Как передает Report, жеребьевку проведет тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

    В результате жеребьевки 8 команд разделятся на 4 пары:

    "Реал Мадрид" (Испания)

    "Барселона" (Испания)

    "Севилья" (Испания)

    "Бавария" (Германия)

    "Ювентус" (Италия)

    "Рома" (Италия)

    "Ливерпуль" (Англия)

    "Манчестер Сити" (Англия)

    Первые матчи состоятся 3-4 апреля, а ответные - 10-11 апреля.

    Жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени

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