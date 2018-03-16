Сегодня пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Report, жеребьевку проведет тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

В результате жеребьевки 8 команд разделятся на 4 пары:

"Реал Мадрид" (Испания)

"Барселона" (Испания)

"Севилья" (Испания)

"Бавария" (Германия)

"Ювентус" (Италия)

"Рома" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

Первые матчи состоятся 3-4 апреля, а ответные - 10-11 апреля.

Жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени