Сегодня пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу.
Как передает Report, жеребьевку проведет тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.
В результате жеребьевки 8 команд разделятся на 4 пары:
"Реал Мадрид" (Испания)
"Барселона" (Испания)
"Севилья" (Испания)
"Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия)
"Рома" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Манчестер Сити" (Англия)
Первые матчи состоятся 3-4 апреля, а ответные - 10-11 апреля.
Жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени
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