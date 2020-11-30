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Сегодня пройдет отложенный матч Азербайджанской премьер-лиги

Сегодня пройдет отложенный матч Азербайджанской премьер-лиги Сегодня состоится последняя встреча XI тура Азербайджанской премьер-лиги по футболу
Футбол
30 ноября 2020 г. 08:23
Сегодня пройдет отложенный матч Азербайджанской премьер-лиги

Сегодня состоится последняя встреча XI тура Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, на стадионе Kapital Bank Arena "Сумгайыт" примет "Габалу". Данный матч изначально должен был состояться 28 ноября, но из-за заражения коронавирусом некоторых игроков габалинцев было принято перенести встречу на 30 ноября.

В настоящее время "Сумгайыт" находится на 4-м месте с 15 очками, а Габала с 8 баллами занимает 8-ю строчку. Если сегодня хозяева одержат победу, они поднимутся на одну позицию вверх в турнирной таблице. Гостей же победа поднимет на 6-ю позицию.

До сих команды встречались в чемпионате 32 раза. 4 раза победу одерживал "Сумгаит", 18 побед на счету "Габалы", в 10 матчах была зафиксирована ничья. По разнице мячей с большим отрывом лидируют габалинцы - 54:25.

"Габала" не проигрывала в последних трех матчах, "Сумгайыт", в свою очередь, забивал и брал очки в последних трех встречах.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Нефтчи" и "Зиря" разошлись нулевой ничьей, встречи "Кешля" - "Сабах" и "Сабаил" - "Карабах" завершились с одинаковым счетом – 1:1.

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