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Сегодня поступят в продажу билеты на игру "Карабаха"

Сегодня поступят в продажу билеты на игру "Карабаха" Билеты на матч "Карабах" - "Зира", который состоится в первом туре сезона 2023/2024 азербайджанской Премьер-лиги, поступят в продажу сегодня.
Футбол
4 августа 2023 г. 12:50
Сегодня поступят в продажу билеты на игру Карабаха

Билеты на матч "Карабах" - "Зира", который состоится в первом туре сезона 2023/2024 азербайджанской Премьер-лиги, поступят в продажу сегодня.

Как сообщили Report в агдамском клубе, болельщики с 13:00 могут приобрести билеты на сайте “iticket.az ".

Цены варьируются в зависимости от сектора. Угловые и расположенные за воротами сектора стоят 3 маната, центральные - 7 манатов, а VIP-билеты 15 манатов. Билеты будут доступны сегодня и завтра онлайн на "iticket.az", а также в день игры в кассах "Azersun Arena".

Отметим, что матч “Карабах”-“Зира”, который состоится 5 августа, стартует в 21:00.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ”ın oyununun biletləri bu gün satışa çıxarılacaq

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