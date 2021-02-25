Сегодня определятся все участники 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоятся ответные встречи стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Сегодня состоятся ответные встречи стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, эти матчи выявят обладателей 15 путевок в следующую стадию.

Семь матчей начнутся в 21:55 по бакинскому времени, а восемь – в 00:00.

Испанский "Вильярреал", игравший с агдамским "Карабахом" в группе А, будет в родных стенах принимать австрийский "Зальцбург", который уступил дома со счетом 2:0. Израильский "Маккаби" из Тель-Авива после поражения с аналогичным счетом попытается дома взять реванш у донецкого "Шахтера".

"Арсенал" сыграет с португальской "Бенфикой" после результативной ничьи на выезде. Из-за пандемии игра состоится в Греции. Также итальянский "Милан" дома сыграет с сербской "Црвеной Звездой" (первый матч – 2:2), а "Манчестер Юнайтед" примет испанский "Реал Сосьедад". После победы на выезде со счетом 4:0 мало кто сомневается в итоговой виктории английского клуба.

Лига Европы

1/16 финала, ответные матчи

21:55. "Аякс" (Нидерланды) – "Лилль" (Франция)

Первый матч - 2:1

21:55. "Шахтер" (Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

Первый матч - 2:0

21:55. "Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания)

Первый матч - 0:2

21:55. "Хоффенхайм" (Германия) - "Мольде" (Норвегия)

Первый матч - 3:3

21:55. "Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)

Первый матч - 2:0

21:55. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия)

Первый матч - 4:3

21:55. "Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия)

Первый матч - 1:1

00:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина)

Первый матч - 1:1

00:00. ПСВ (Нидерланды) – "Олимпиакос" (Греция)

Первый матч - 2:4

00:00. "Байер" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

Первый матч - 3:4

00:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Краснодар" (Россия)

Первый матч - 3:2

00:00. "Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия)

Первый матч - 2:0

00:00. "Лестер" (Англия) - "Славия" (Чехия)

Первый матч - 0:0

00:00. "Милан" (Италия) – "Црвена Звезда" (Сербия)

Первый матч - 2:2

00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Реал Сосьедад" (Испания)

Первый матч - 4:0

Отметим, что первый участник стадии 1/8 финала уже известен. Им стал английский "Тоттенхэм", который вчера победил австрийский "Вольсберг" со счетом 4:0 и по итогам двух встреч (8:1) получил путевку в следующую стадию.