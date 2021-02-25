Сегодня определятся все участники 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня состоятся ответные встречи стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Как передает Report, эти матчи выявят обладателей 15 путевок в следующую стадию.
Семь матчей начнутся в 21:55 по бакинскому времени, а восемь – в 00:00.
Испанский "Вильярреал", игравший с агдамским "Карабахом" в группе А, будет в родных стенах принимать австрийский "Зальцбург", который уступил дома со счетом 2:0. Израильский "Маккаби" из Тель-Авива после поражения с аналогичным счетом попытается дома взять реванш у донецкого "Шахтера".
"Арсенал" сыграет с португальской "Бенфикой" после результативной ничьи на выезде. Из-за пандемии игра состоится в Греции. Также итальянский "Милан" дома сыграет с сербской "Црвеной Звездой" (первый матч – 2:2), а "Манчестер Юнайтед" примет испанский "Реал Сосьедад". После победы на выезде со счетом 4:0 мало кто сомневается в итоговой виктории английского клуба.
Лига Европы
1/16 финала, ответные матчи
21:55. "Аякс" (Нидерланды) – "Лилль" (Франция)
Первый матч - 2:1
21:55. "Шахтер" (Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
Первый матч - 2:0
21:55. "Наполи" (Италия) - "Гранада" (Испания)
Первый матч - 0:2
21:55. "Хоффенхайм" (Германия) - "Мольде" (Норвегия)
Первый матч - 3:3
21:55. "Вильярреал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)
Первый матч - 2:0
21:55. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Антверпен" (Бельгия)
Первый матч - 4:3
21:55. "Арсенал" (Англия) - "Бенфика" (Португалия)
Первый матч - 1:1
00:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина)
Первый матч - 1:1
00:00. ПСВ (Нидерланды) – "Олимпиакос" (Греция)
Первый матч - 2:4
00:00. "Байер" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария)
Первый матч - 3:4
00:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Краснодар" (Россия)
Первый матч - 3:2
00:00. "Рома" (Италия) - "Брага" (Португалия)
Первый матч - 2:0
00:00. "Лестер" (Англия) - "Славия" (Чехия)
Первый матч - 0:0
00:00. "Милан" (Италия) – "Црвена Звезда" (Сербия)
Первый матч - 2:2
00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Реал Сосьедад" (Испания)
Первый матч - 4:0
Отметим, что первый участник стадии 1/8 финала уже известен. Им стал английский "Тоттенхэм", который вчера победил австрийский "Вольсберг" со счетом 4:0 и по итогам двух встреч (8:1) получил путевку в следующую стадию.