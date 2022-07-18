Сегодня определятся потенциальные соперники "Карабаха" в следующем раунде ЛЧ

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает
Если "скакуны" обыграют швейцарский "Цюрих" во втором квалификационном раунде, то встретятся с победителем в противостоянии пар "Лудогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) и "Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Словакия) или кипрской командой «Аполлон» (Лимассол).
Лига чемпионов
III классификационный раунд
Группа 1
Сеяные:
победитель пары "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Шкупи" (Северная Македония)
победитель пары "Маккаби" Хайфа (Израиль) / "Олимпиакос" (Греция)
победитель пары "Карабах" (Азербайджан) / "Цюрих" (Швейцария).
Несеяные:
победитель пары "Лудогорец" (Болгария) / "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
победитель пары "Ференцварош" (Венгрия) / "Слован" (Словакия)
"Аполлон" Лимасол (Кипр).
Группа 2
Сеяные:
"Црвена Звезда" (Сербия)
победитель пары ХИК (Финляндия) / "Виктория" Пльзень (Чехия)
победитель пары "Жальгирис" (Литва) / "Мальме" (Швеция).
Несеяные:
победитель пары "Марибор" (Sloveniya) / "Шериф" (Молдова)
победитель пары "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Буде-Глимт" (Норвегия)
победитель пары "Пюник" (Армения) / "Дюделанж" (Люксембург).
Путь представителей лиг
Сеяные:
"Бенфика" (Португалия)
"Рейнджерс" (Шотландия)
победитель пары "Динамо" Киев (UKR) - "Фенербахче" (TUR)
ПСВ (Нидерланды)
Несеяные:
"Монако" (Франция)
победитель пары "Митьюлланд" (Дания) - АЕК Ларнака (Кипр)
"Штурм" (Австрия)
"Юнион" (Бельгия).
Сегодня также состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Мероприятие стартует в 15:00 по бакинскому времени. В случае проигрыша "Карабаха" представителю Швейцарии, то "скакуны" сыграют в Лиге Европы УЕФА. Так, проигравший в этой паре сыграет с одной из команд, прекративших борьбу в Лиге чемпионов, за исключением армянского "Пюника" и люксембургского "Дюделанжа".