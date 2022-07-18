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Сегодня определятся потенциальные соперники "Карабаха" в следующем раунде ЛЧ

Сегодня определятся потенциальные соперники "Карабаха" в следующем раунде ЛЧ Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
18 июля 2022 г. 07:31
Сегодня определятся потенциальные соперники Карабаха в следующем раунде ЛЧ

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, мероприятие, в рамках которого определятся потенциальные соперники чемпиона Азербайджана "Карабаха", начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Если "скакуны" обыграют швейцарский "Цюрих" во втором квалификационном раунде, то встретятся с победителем в противостоянии пар "Лудогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) и "Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Словакия) или кипрской командой «Аполлон» (Лимассол).

Лига чемпионов

III классификационный раунд

Группа 1

Сеяные:

победитель пары "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Шкупи" (Северная Македония)﻿

победитель пары "Маккаби" Хайфа (Израиль) / "Олимпиакос" (Греция)﻿

победитель пары ﻿"Карабах" (Азербайджан) / "Цюрих" (Швейцария).

Несеяные:

победитель пары "Лудогорец" (Болгария) / "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

победитель пары "Ференцварош" (Венгрия) / "Слован" (Словакия)

"Аполлон" Лимасол (Кипр).

Группа 2

Сеяные:

"Црвена Звезда" (Сербия)

победитель пары ХИК (Финляндия) / "Виктория" Пльзень (Чехия)

победитель пары ﻿"Жальгирис" (Литва) / "Мальме" (Швеция).

Несеяные:

победитель пары "Марибор" (Sloveniya) / "Шериф" (Молдова)

победитель пары "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Буде-Глимт" (Норвегия) ﻿

победитель пары "Пюник" (Армения) / "Дюделанж" (Люксембург).

Путь представителей лиг

Сеяные:

"Бенфика" (Португалия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

победитель пары "Динамо" Киев (UKR) - "Фенербахче" (TUR)﻿

ПСВ (Нидерланды)

Несеяные:

"Монако" (Франция)

победитель пары "Митьюлланд" (Дания) - АЕК Ларнака (Кипр)

"Штурм" (Австрия)

"Юнион" (Бельгия)﻿.

Сегодня также состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Мероприятие стартует в 15:00 по бакинскому времени. В случае проигрыша "Карабаха" представителю Швейцарии, то "скакуны" сыграют в Лиге Европы УЕФА. Так, проигравший в этой паре сыграет с одной из команд, прекративших борьбу в Лиге чемпионов, за исключением армянского "Пюника" и люксембургского "Дюделанжа".

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