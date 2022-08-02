Сегодня определятся потенциальные соперники "Карабаха" в раунде плей-офф ЛЧ

Сегодня пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2022/23.
Как сообщает
Если "скакуны" одержат победу в третьем квалификационном раунде, то на следующем этапе ЛЧ их соперником будет "Копенгаген", победитель пар "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) или "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Чехия) встретится с победителем.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Путь чемпионов
Сеяные команды
победитель пары "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Загреб (Хорватия),
победитель пары "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения),
"Копенгаген" (Дания)
победитель пары "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Чехия).
Несеяные
победитель пары "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан),
победитель пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр),
победитель пары "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва),
"Трабзонспор" (Турция).
Путь представителей лиг
Сеяные
победитель пары "Бенфика" (Португалия) - "Мидтюльланн" (Дания)
победитель пары "Унион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия).
Несеяные
победитель пары "Штурм" (Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина),
победитель пары "Монако" (Франция) - ПСВ (Нидерланды).
Сегодня также состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Если "Карабах" по итогам двух матчей проиграем сопернику из Венгрии, то команда продолжит выступления в Лиге Европы УЕФА.
В ходе жеребьевки шары с названием команд каждого уровня приоритета будут помещены в отдельные соответствующие чаши. При формировании пар шары будут помещаться в отдельную чашу посередине. Команды, шары с названиями которых вытянут из чаши посередине первыми, первый матч раунда плей-офф проведут дома. Жеребьевка будет состоять из четырех частей: три команды с приоритетом 1 образуют пары с тремя клубами с приоритетом 4; три оставшиеся команды с приоритетом 1 образуют пары с клубами с приоритетом 3, две оставшиеся команды с приоритетом 3 образуют пары с двумя клубами с приоритетом 2, последние две пары будут образованы из четырех клубов с приоритетом 2.
Чемпион Азербайджана находится во 2-й группе. Это означает, что подопечные Гурбана Гурбанова сыграют либо с тремя командами из своей группы, либо с одной из оставшихся команд 3-й группы, за исключением проигравшего в паре "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения).
Приоритет 1
"Гент" (Бельгия)
"Аустрия" (Австрия)
"Хартс" (Шотландия)
"Сивасспор" (Турция)
"Днепр-1" (Украина)
"Силькеборг" (Дания).
Приоритет 2
проигравший в паре "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
проигравший в паре "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения)
проигравший в паре "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Чехия)
проигравший в паре "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан)
проигравший в паре "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр)
проигравший в паре "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва).
Приоритет 3
победитель пары "Мальме" (Швеция) - "Дюделанж" (Люксембург)
победитель пары "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония)
победитель пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Цюрих" (Швейцария)
победитель пары "Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Словакия)
победитель пары "Марибор" (Словения) - ХИК (Финляндия).
Приоритет 4
"Омония" (Кипр)
АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия)
"Фенербахче" (Турция) - "Словацко" (Чехия).
Отметим, что первые игры раунда плей-офф ЛЕ состоятся 16 и 17 августа, а ответные - 23 и 24 августа. Свой первый матч против "Ференцвароша" "Карабах" проведет третьего августа в Баку, а ответный матч - девятого августа в Будапеште.