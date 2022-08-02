Сегодня определятся потенциальные соперники "Карабаха" в раунде плей-офф ЛЧ

Сегодня пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2022/23.

Сегодня пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2022/23.

Как сообщает Report , в рамках мероприятия, которое стартует в 14:00 по бакинскому времени, определятся потенциальные соперники азербайджанского ФК "Карабах".

Если "скакуны" одержат победу в третьем квалификационном раунде, то на следующем этапе ЛЧ их соперником будет "Копенгаген", победитель пар "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) или "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Чехия) встретится с победителем.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Путь чемпионов

Сеяные команды

победитель пары "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Загреб (Хорватия),

победитель пары "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения),

"Копенгаген" (Дания)

победитель пары "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Чехия)﻿.

Несеяные

победитель пары "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан),

победитель пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр),

победитель пары "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва),

"Трабзонспор" (Турция).

Путь представителей лиг

Сеяные

победитель пары "Бенфика" (Португалия) - "Мидтюльланн" (Дания)

победитель пары "Унион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия).

Несеяные

победитель пары "Штурм" (Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина),

победитель пары "Монако" (Франция) - ПСВ (Нидерланды).

Сегодня также состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Если "Карабах" по итогам двух матчей проиграем сопернику из Венгрии, то команда продолжит выступления в Лиге Европы УЕФА.

В ходе жеребьевки шары с названием команд каждого уровня приоритета будут помещены в отдельные соответствующие чаши. При формировании пар шары будут помещаться в отдельную чашу посередине. Команды, шары с названиями которых вытянут из чаши посередине первыми, первый матч раунда плей-офф проведут дома. Жеребьевка будет состоять из четырех частей: три команды с приоритетом 1 образуют пары с тремя клубами с приоритетом 4; три оставшиеся команды с приоритетом 1 образуют пары с клубами с приоритетом 3, две оставшиеся команды с приоритетом 3 образуют пары с двумя клубами с приоритетом 2, последние две пары будут образованы из четырех клубов с приоритетом 2.

Чемпион Азербайджана находится во 2-й группе. Это означает, что подопечные Гурбана Гурбанова сыграют либо с тремя командами из своей группы, либо с одной из оставшихся команд 3-й группы, за исключением проигравшего в паре "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения).

Приоритет 1

"Гент" (Бельгия)

"Аустрия" (Австрия)

"Хартс" (Шотландия)

﻿"Сивасспор" (Турция)

"Днепр-1" (Украина)

"Силькеборг" (Дания).

Приоритет 2

проигравший в паре "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

проигравший в паре "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения)

проигравший в паре "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Чехия)

проигравший в паре "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан)

проигравший в паре "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр)

проигравший в паре "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва).

Приоритет 3

победитель пары "Мальме" (Швеция) - "Дюделанж" (Люксембург)

победитель пары "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония)

победитель пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Цюрих" (Швейцария)

победитель пары "Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Словакия)

победитель пары "Марибор" (Словения) - ХИК (Финляндия).

Приоритет 4

"Омония" (Кипр)

АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия)

"Фенербахче" (Турция) - "Словацко" (Чехия).

Отметим, что первые игры раунда плей-офф ЛЕ состоятся 16 и 17 августа, а ответные - 23 и 24 августа. Свой первый матч против "Ференцвароша" "Карабах" проведет третьего августа в Баку, а ответный матч - девятого августа в Будапеште.