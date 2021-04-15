Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы

Сегодня пройдут ответные встречи стадии ¼ финала Лиги Европы УЕФА

Сегодня пройдут ответные встречи стадии ¼ финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, по итогам сегодняшних матчей определятся полуфиналисты турнира.

Наиболее интересная игра вечера пройдет в Италии, где местная "Рома" попытается не потерять свое преимущество после выездной победы со счетом 2:1 над нидерландским "Аяксом".

"Манчестер Юнайтед", в первом матче обыгравший в гостях испанскую "Гранаду" со счетом 2:0, является безусловным фаворитом пары.

У испанского "Вильярреала", игравшего в одной группе с азербайджанским "Карабахом", также неплохие шансы на выход в следующую стадию после того, как неделю назад испанцы обыграли в Хорватии местное "Динамо Загреб" с минимальным счетом.

Английский "Арсенал", который в первом матче не смог обыграть чешскую "Славию", упустив победу на последних минутах, теперь должен будет обыгрывать соперника в Чехии.

Лига Европы УЕФА

1/4 финала, ответные матчи

15 апреля

23:00. "Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Первый матч - 1:0.

23:00. "Рома" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)

Первый матч - 2:1

23:00. "Славия" (Прага, Чехия) - "Арсенал" (Англия)

Первый матч - 1:1.

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Гранада" (Испания)

Первый матч - 2:0.

Отметим, что полуфинальные матчи пройдут 29 апреля - 6 мая.