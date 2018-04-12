Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы по футболу.
Как передает Report, после ответных матчей 1/4 финала определятся команды, которые продолжат борьбу во втором самом престижном клубном турнире континента. На прошедших на прошлой неделе первых матчах по большому счету с заданием справился лондонский "Арсенал", победив московский "ЦСКА" со счетом 4:1.
В домашних матчах итальянский "Лацио" и испанский "Атлетико" одержали победу с разницей в 2 гола. Однако, и у "Зальцбурга" со "Спортингом" немало шансов. То же самое можно сказать и о французском "Марселе", который проиграл в Германии "Лейпцигу" со счетом 0:1.
Лига Европы
1/4 финала, ответные матчи
23:05. - "Зальцбург" (Австрия) - Лацио (Италия)
Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)
Первый матч - 2:4
23:05. "Спортинг" (Португалия) - "Атлетико" (Испания)
Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)
Первый матч - 0:2
23:05. ЦСКА - (Россия) - "Арсенал" (Англия)
Первый матч - 1:4
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
23:05. "Марсель" (Франция) - "Лейпциг" (Германия)
Главный арбитр: Борн Кейперс (Голландия)
Первый матч - 0:1
Şamo QuliyevАвтор новости
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