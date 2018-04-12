Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, после ответных матчей 1/4 финала определятся команды, которые продолжат борьбу во втором самом престижном клубном турнире континента. На прошедших на прошлой неделе первых матчах по большому счету с заданием справился лондонский "Арсенал", победив московский "ЦСКА" со счетом 4:1.

В домашних матчах итальянский "Лацио" и испанский "Атлетико" одержали победу с разницей в 2 гола. Однако, и у "Зальцбурга" со "Спортингом" немало шансов. То же самое можно сказать и о французском "Марселе", который проиграл в Германии "Лейпцигу" со счетом 0:1.

Лига Европы

1/4 финала, ответные матчи

23:05. - "Зальцбург" (Австрия) - Лацио (Италия)

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Первый матч - 2:4

23:05. "Спортинг" (Португалия) - "Атлетико" (Испания)

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Первый матч - 0:2

23:05. ЦСКА - (Россия) - "Арсенал" (Англия)

Первый матч - 1:4

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

23:05. "Марсель" (Франция) - "Лейпциг" (Германия)

Главный арбитр: Борн Кейперс (Голландия)

Первый матч - 0:1