Сегодня определятся клубы, прошедшие в групповой этап Лиги Европы

Сегодня завершается раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Сегодня завершается раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , по итогам игрового дня определятся последние 10 клубов, которые пройдут в групповой этап.

Турецкий "Фенербахче" примет австрийскую команду "Австрия" (Вена). В первой игре стамбульский клуб забил в ворота "Австрии" два безответных мяча. Другой представитель Турции "Сивасспор" сыграет дома со шведским "Мальмё". В первом матче "Сивас" уступил сопернику со счетом 1:3.

Швейцарский "Цюрих" на выезде в Шотландии сыграет с "Хартсом", а "Ференцварош" из Венгрии - с ирландским "Шэмрок Роверс". Напомним, что "Цюрих" и "Ференцварош" выбыли из ЛЧ по итогам встреч с "Карабахом".

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф, ответные игры

19 августа

20:00 АЕК (Ларнака, Кипр) – «Днепр-1» (Украина)

Первая игра - 2:1.

20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)

Первая игра - 0:1.

20:30. "Силкеборг" (Дания) - "ХИК" (Финляндия)

Первая игра - 0:1.

21:00. "Фенербахче" (Турция) – "Австрия" (Вена, Австрия)

Первая игра - 2:0

21:00. "Омония" (Кипр) - "Гент" (Бельгия)

Первая игра - 2:0

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Пюник" (Армения)

Первая игра - 0:0

21:00. "Сивасспор" (Турция) - "Мальмё" (Швеция)

Первая игра - 1:3

23:00. "Хартс" (Шотландия) – "Цюрих" (Швейцария)

Первая игра - 1:2

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр)

Первая игра - 1:1

23:00. "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Ференцварош" (Венгрия)

Первая игра - 0:4.

Отметим, что ранее участие в групповом этапе обеспечили 22 команды.