Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, "Будё-Глимт" на своем поле примет лондонский "Тоттенхэм", а "Атлетик" попытается отыграть крупное поражение от "Манчестер Юнайтед" в выездной встрече.

Лига Европы УЕФА

Полуфинал, ответные матчи

8 мая

23:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Первый матч — 1:3

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Атлетик" (Испания)

Первый матч — 3:0

Отметим, что финальный поединок Лиги Европы УЕФА состоится 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао. Последним победителем турнира стала итальянская "Аталанта".