О нас

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.
Футбол
8 мая 2025 г. 08:15
Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, "Будё-Глимт" на своем поле примет лондонский "Тоттенхэм", а "Атлетик" попытается отыграть крупное поражение от "Манчестер Юнайтед" в выездной встрече.

Лига Европы УЕФА
Полуфинал, ответные матчи
8 мая
23:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) — "Тоттенхэм" (Англия)
Первый матч — 1:3

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Атлетик" (Испания)
Первый матч — 3:0

Отметим, что финальный поединок Лиги Европы УЕФА состоится 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао. Последним победителем турнира стала итальянская "Аталанта".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gün UEFA Avropa Liqasında finalçılar müəyyənləşəcək

Другие новости из категории

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА
Сегодня состоятся ответные матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА
8 мая 2025 г. 08:35
Наполи и Ливерпуль хотят заполучить Кевина Де Брюйне
"Наполи" и "Ливерпуль" хотят заполучить Кевина Де Брюйне
8 мая 2025 г. 02:05
ПСЖ обыграл Арсенал и стал вторым финалистом Лиги чемпионов
ПСЖ обыграл "Арсенал" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов
8 мая 2025 г. 01:11
Полузащитник Тоттенхэма пропустит остаток сезона из-за травмы
Полузащитник "Тоттенхэма" пропустит остаток сезона из-за травмы
7 мая 2025 г. 22:49
Президента Бразильской конфедерации футбола могут отстранить от должности
Президента Бразильской конфедерации футбола могут отстранить от должности
7 мая 2025 г. 19:18
Бывший игрок Галатасарая получил УДО
Бывший игрок "Галатасарая" получил УДО
7 мая 2025 г. 16:40
В Нахчыване стартует турнир по футзалу за Кубок Гейдара Алиева
ФотоВ Нахчыване стартует турнир по футзалу за Кубок Гейдара Алиева
7 мая 2025 г. 15:51
Азербайджанские ветераны футбола едут в Узбекистан на товарищеский матч
Азербайджанские ветераны футбола едут в Узбекистан на товарищеский матч
7 мая 2025 г. 14:54
В Гяндже перед III Играми СНГ пройдет турнир среди ветеранов футбола
В Гяндже перед III Играми СНГ пройдет турнир среди ветеранов футбола
7 мая 2025 г. 14:06
АФФА отстранила представителей двух клубов на 5 матчей
АФФА отстранила представителей двух клубов на 5 матчей
7 мая 2025 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi