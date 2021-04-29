Сегодня определятся финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, определятся финалисты Национального кубка.
Кубок Азербайджана, полуфинал
Ответные игры
17:00. "Карабах" - "Сумгайыт"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ингилаб Мамедов
Судья-инспектор: Салманов Анар
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Первая игра - 0:0.
20:00. "Зиря" - "Кешля"
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Муслим Алиев, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
Стадион спорткомплекса "Зиря"
Первая игра - 2:1.