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Сегодня определятся финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня определятся финалисты Кубка Азербайджана Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу
Футбол
29 апреля 2021 г. 07:40
Сегодня определятся финалисты Кубка Азербайджана

Сегодня состоятся ответные матчи полуфинального этапа Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, определятся финалисты Национального кубка.

Кубок Азербайджана, полуфинал

Ответные игры

17:00. "Карабах" - "Сумгайыт"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ингилаб Мамедов

Судья-инспектор: Салманов Анар

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Первая игра - 0:0.

20:00. "Зиря" - "Кешля"

Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Муслим Алиев, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

Стадион спорткомплекса "Зиря"

Первая игра - 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kubokunda finalçılar bəlli olur

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