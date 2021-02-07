Сегодня определятся еще два полуфиналиста Кубка Азербайджана

Сегодня завершится стадия ¼ Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня завершится стадия ¼ Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первом матче дня гянджинский "Кяпяз" примет "Кешлю". В первой встрече гянджинцы уступили представителю столицы с минимальным счетом - 0:1.

Во втором матче "Зиря" примет "Нефтчи". В первой встрече флагман уступил сопернику с минимальным счетом. Победитель этой пары сразится в полуфинале с победителем пары "Кяпяз" - "Кешля".

Кубок Азербайджана, 1/4 финала

Ответные встречи

7 февраля

14:30. "Кяпяз" – "Кешля"

Гянджинский городской стадион

Первый матч - 0:1

17:30. "Зиря" – "Нефтчи"

Стадион спорткомплекса "Зиря"

Первый матч - 1:0

Отметим, что в первый день игровой день "Карабах" обыграл "Габалу" со счетом 3:0, а "Сумгаит" взял вверх над "Сабаилом" - 2:1.