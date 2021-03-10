Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста Лиги Чемпионов

Сегодня состоятся еще два ответных матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня состоятся еще два ответных матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, английский "Ливерпуль" после победы со счетом 2:0 будет принимать немецкий "Лейпциг". По причине пандемии ответный матч, как и первый, будет проходить на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

В составе мерсисайдцев по причине травмы не смогут принять участие Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Джорджан Хендерсон. Участие в матче Озана Кабака и Роберто Фирмино под вопросом. У немцев матч пропустят травмированные Анхелиньо и Конрад Лаймер. Вилли Орбан также может пропустить сегодняшний матч.

В другом матче ПСЖ во Франции будет выяснять отношения с испанской "Барселоной". Первый матч в Испании завершился разгромной победой гостей со счетом 4:1, так что французы на 90 процентов обеспечили себе выход в четвертьфинал. В составе хозяев поля из-за травм не выйдут на поле Неймар, Мойзе Кин и Серхио Рико. Участие в игре Тило Керьера и Алессандро Флоренци под вопросом. У гостей же по аналогичной причине встречу пропустят Жерар Пике, Рональд Араухо, Серджи Роберто, Филиппе Коутиньо и Ансу Фати.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала

Ответные матчи

10 марта

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)

Первый матч - 2:0.

00:00. ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания)

Первый матч - 4:1.

Отметим, что двое участников четвертьфинала уже известны. "Боруссия Дортмунд" из Германии и португальский "Порту" вышли в следующий раунд. Еще 4 матча 1/8 финала состоятся 16-17 марта.