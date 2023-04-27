Сегодня определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня в ответном полуфинальном матче определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня в ответном полуфинальном матче определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report , бакинский "Сабаил" на "АСКО Арене" будет принимать "Габалу".

Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу габалинцев, благодаря чему им будет хватать и ничьи для выхода в финал турнира.

Одержавшая победу в этой встрече команда сыграет с бакинским "Нефтчи".

Кубок Азербайджана

Полуфинал, ответная игра

27 апреля

20:00. "Сабаил" - "Габала"

Первая игра - 2:3

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Баку, "АСКО Арена".

Отметим, что финальная игра Кубка Азербайджана по футболу состоится 3 июня на "Баксель Арене".