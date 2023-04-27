Сегодня определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня в ответном полуфинальном матче определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.
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Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу габалинцев, благодаря чему им будет хватать и ничьи для выхода в финал турнира.
Одержавшая победу в этой встрече команда сыграет с бакинским "Нефтчи".
Кубок Азербайджана
Полуфинал, ответная игра
27 апреля
20:00. "Сабаил" - "Габала"
Первая игра - 2:3
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Баку, "АСКО Арена".
Отметим, что финальная игра Кубка Азербайджана по футболу состоится 3 июня на "Баксель Арене".