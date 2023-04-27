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Сегодня определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу Сегодня в ответном полуфинальном матче определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
27 апреля 2023 г. 07:22
Сегодня определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня в ответном полуфинальном матче определится второй финалист Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, бакинский "Сабаил" на "АСКО Арене" будет принимать "Габалу".

Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу габалинцев, благодаря чему им будет хватать и ничьи для выхода в финал турнира.

Одержавшая победу в этой встрече команда сыграет с бакинским "Нефтчи".

Кубок Азербайджана

Полуфинал, ответная игра

27 апреля

20:00. "Сабаил" - "Габала"
Первая игра - 2:3
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Баку, "АСКО Арена".

Отметим, что финальная игра Кубка Азербайджана по футболу состоится 3 июня на "Баксель Арене".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kubokunda ikinci finalçı müəyyənləşir

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