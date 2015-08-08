Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня определится владелец Суперкубка Турции.

Как сообщает Report, на стадионе Османлы в Анкаре встретятся чемпион страны и текущий владелец кубка "Галатасарай" и финалист кубка страны "Бурсаспор".

Матч, который начнется в 22:45 по бакинскому времени, будет судить рефери ФИФА Джунейт Чакыр.

Борьба за Суперкубок Турции началась с сезона 2006-2007. До сегодняшнего дня "Галатасарай" вышел в финал 6 раз, в 3-х из которых становился победителем. В конце прошлого сезона он в 20-й раз стал чемпионом страны. Если и на этот раз "красно-желтые" одержат победу, то станут 4-кратным обладателем Суперкубка. "Бурсаспор", во второй раз выступающий в Суперкубке, постарается впервые стать его победителем. Матч будет транслироваться по турецкому телеканалу ATV.

Отметим, что после этой встречи 14 августа начнется Суперлига Турции.