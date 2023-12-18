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Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы УЕФА Сегодня определится соперник агдамского футбольного клуба "Карабах" в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
18 декабря 2023 г. 08:00
Сегодня определится соперник Карабаха в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Сегодня определится соперник агдамского футбольного клуба "Карабах" в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, начало жеребьевки запланировано на 16:00 по бакинскому времени в швейцарской Женеве.

Команды, одержавшие победу на данном этапе, выйдут в 1/8 финала и будут играть с остальными клубами, которые квалифицировались с первого места в своих группах.

Согласно регламенту турнира, в рамках встреч, которые запланированы на 15 и 22 февраля, "Карабах" сыграет первый матч на выезде. Потенциальными соперниками "скакунов" являются "Галатасарай" (Турция), "Ланс" (Франция), "Брага" (Португалия), "Бенфика" (Португалия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Милан" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Милан" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Шахтер" (Украина).

Ранее бывший игрок "Карабаха" Рауф Алиев назвал "Янг Бойз" наиболее подходящим соперником для агдамского клуба.

Отметим, что "Карабах" в группе Н сыграл последнюю игру группового этапа против шведского "Хеккена". Встреча завершилась победой "скакунов" со счетом 2:1. Этот результат позволил команде выйти в плей-офф турнира.

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