Сегодня определится победитель Лиги наций УЕФА

10 октября завершится второй розыгрыш Лиги наций: в финале встретятся Франция и Испания. Победитель сбросит с трона Криштиану Роналду и сборную Португалии, которые побеждали в первом турнире в 2019 году.
Как сообщает Report, матч на стадионе "Сан-Сиро" в Милане начнется в 22:45 по бакинскому времени. Судить ее будет англичанин Энтони Тейлор.
В полуфинале Испания обыграла Италию 2:1, а Франция Бельгию 3:2.
Поединок за третье место между командами Италии и Бельгии начнется раньше - в 17:00 по бакинскому времени, которая пройдет на стадионе "Ювентус" в Турине.
Лига наций УЕФА, финальный этап
Встреча за третье место
17:00. Италия - Бельгия
Судья: Сркан Йованович (Сербия)
Турин. Стадион "Ювентус".
Финал
22:45. Испания - Франция
Судья: Энтони Тейлор (Англия)
Милан. Стадион "Сан Сиро".