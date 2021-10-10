Сегодня определится победитель Лиги наций УЕФА

10 октября завершится второй розыгрыш Лиги наций: в финале встретятся Франция и Испания. Победитель сбросит с трона Криштиану Роналду и сборную Португалии, которые побеждали в первом турнире в 2019 году.

10 октября завершится второй розыгрыш Лиги наций: в финале встретятся Франция и Испания. Победитель сбросит с трона Криштиану Роналду и сборную Португалии, которые побеждали в первом турнире в 2019 году.

Как сообщает Report, матч на стадионе "Сан-Сиро" в Милане начнется в 22:45 по бакинскому времени. Судить ее будет англичанин Энтони Тейлор.

В полуфинале Испания обыграла Италию 2:1, а Франция Бельгию 3:2.

Поединок за третье место между командами Италии и Бельгии начнется раньше - в 17:00 по бакинскому времени, которая пройдет на стадионе "Ювентус" в Турине.

Лига наций УЕФА, финальный этап

Встреча за третье место

17:00. Италия - Бельгия

Судья: Сркан Йованович (Сербия)

Турин. Стадион "Ювентус".

Финал

22:45. Испания - Франция

Судья: Энтони Тейлор (Англия)

Милан. Стадион "Сан Сиро".