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Сегодня определится победитель Лиги Европы

Сегодня определится победитель Лиги Европы Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА по футболу
Футбол
26 мая 2021 г. 07:56
Сегодня определится победитель Лиги Европы

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, в решающем матче встретятся испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед".

Перед важной игрой у обеих команд серьезные потери. Так, из-за травмы за "красных дьяволов" не смогут сыграть Антони Марсиаль и капитан Гарри Магуайрин. У "Вильярреала" пропустят встречу Висенте Иборра, Самуэль Чуквуезе и Хуан Фойт.

Лига Европы УЕФА

Финал

23:00. "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Польша, стадион Гданьск.

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