Сегодня определится победитель Лиги Европы

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, в решающем матче встретятся испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед".
Перед важной игрой у обеих команд серьезные потери. Так, из-за травмы за "красных дьяволов" не смогут сыграть Антони Марсиаль и капитан Гарри Магуайрин. У "Вильярреала" пропустят встречу Висенте Иборра, Самуэль Чуквуезе и Хуан Фойт.
Лига Европы УЕФА
Финал
23:00. "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Польша, стадион Гданьск.