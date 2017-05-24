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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сегодня определится победитель Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, в финальном матче, проводимом на "Френдс Арене" в столице Швеции в Стокгольме, встретятся английская команда "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс".

Амстердамская команда впервые за 21 год выйдет на решающий матч еврокубков. А в целом две команды 16 раз принимали участие в финалах. Если "Аякс" 7 раз завладевал кубком, то у "Манчестер Юнайтед" этот показатель составил 4. Если "красные дьяволы" на этот раз победят, то впервые получат главный приз Евролиги.

В то же время, эта команда будет числится 5-й командой, завоевавшей 3 кубка Европы - Кубок чемпионов (нынешняя Лига чемпионов), Кубок УЕФА (Лига Европы), и в настоящее время не существующий Кубок обладателей кубков.

Ранее это удалось 4 клубам, и одним из них является "Аякс".

Отметим, что сегодняшняя игра начнется минутой молчания в память жертв террористического акта, совершенного в Манчестере.

Лига Европы

Финал

22:45. "Аякс" (Голландия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Главный тренер: Дамир Скомина (Словения)

Стокгольм, "Френдс Арена"