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Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов

Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов Сегодня состоится финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА
Футбол
23 августа 2020 г. 08:32
Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов

Сегодня состоится финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в столице Португалии Лиссабоне встретятся французский ПСЖ и немецкая "Бавария".

Встреча, которую будет судить итальянский арбитр Даниеле Орсато, пройдет на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне, и стартует в 23:00 по бакинскому времени.

Это встреча будет восьмой между ПСЖ и "Баварией" в рамках еврокубков. До сих пор команды встречались 8 раз в групповых раундах Лиги Чемпионов. 5 раз победу одержали парижане, трижды победителями с поля уходили мюнхенцы. На 12 голов ПСЖ "Бавария" отвечала 11 раз.

ПСЖ намерен воспользоваться шансом и впервые в своей истории поднять над головой кубок главного клубного турнира Европы. Столичный клуб в последнее время не знает себе равных в национальном первенстве, но впервые вышел в финал Лиги Чемпионов. В случае победы парижане станут 23-им победителем турнира.

"Бавария" может похвастаться 5 титулами в Лиге Чемпионов. Если сегодня немцы уйдут с поля победителями, то наряду с английским "Ливерпулем" станут третьей командой по числу побед в турнире.

Эта встреча также станет вторым французско-немецким противостоянием в финале Лиги Чемпионов. В сезоне 1975/1976 "Бавария" победила в финале "Сент-Этьен"- 1:0.

23 августа

Лига Чемпионов, финал

23:00 ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)

Главный арбитр: Даниеле Орсато (Италия)

Стадион "Эштадиу да Луж"

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