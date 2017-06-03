Сегодня определится победитель Лиги Чемпионов

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, в решающей встрече сойдутся испанский "Реал Мадрид" и итальянский "Ювентус".

Матч, который пройдет на стадионе "Миллениум" в столице Уэльса - в Кардиффе, рассудит немецкий рефери Фелликс Брикс. На встречу, которая состоится в 22:45, "Реал Мадрид" выйдет в полном составе. А в "Ювентусе" травмированы Марко Пьяца и Стефано Стураро.

Если победит "королевский клуб", то он в 12-й раз станет обладателем Кубка чемпионов. В то же время представитель Испании станет 2-й командой, завоевавшей кубок два раза подряд. До этого чемпионом самого престижного клубного турнира континента в 1989 году и 1990 году становился "Милан". Мадридцы могут также третий раз стать обладателем Кубка за последние 4 года.

"Ювентус" только 2 раза - в 1985 году и в 1996 году завоевывал этот кубок. В решающем матче сезона 1997-1998 сыграли именно эти две команды. В том матче победу одержал "Реал Мадрид" - 1:0. Но нынешний главный тренер команды Зинедин Зидан в том матче выступал за "Ювентус". В целом, итальянская команда после победы в Лиге чемпионов во второй раз, приняла участие в 4-х финалах и проиграла во всех.

Лига чемпионов

Финал

22:45. "Ювентус" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)

Главный судья: Фелликс Брикс (Германия)

Кардифф (Уэльс), стадион "Миллениум"