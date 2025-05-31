Сегодня определится победитель Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025

Сегодня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025.

Сегодня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025.

Как сообщает Report , в решающем матче встретятся итальянский "Интер" и французский ПСЖ.

Матч на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене будет судить румынский арбитр ФИФА Иштван Ковач, старт запланирован на 23:00 по бакинскому времени.

Больше всех Лигу чемпионов УЕФА выигрывал испанский "Реал", мадридский клуб поднимал кубок над головой 15 раз.

Из нынешних финалистов "Интер" трижды (1963/1964, 1964/1965, 2009/2010) становился победителем турнира, парижане выходили в финал один раз, в сезоне 2019/2020. Тогда трофей достался мюнхенской Баварии.

Действующим бомбардиром турнира является игрок сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду (141).

Отметим, что последним победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал".