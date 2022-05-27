Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в финальном матче чемпион страны Карабаха встретится с бронзовым призером Зиря. Встреча, которая пройдет на городском стадионе Габалы, начнется в 19:00. Игру будет обслуживать рефери ФИФА Эльчин Масиев.
Кубок Азербайджана
Финал
27 мая
19:00. "Карабах" - "Зиря"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямал Умудлу
Резервный помощник судьи: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Фриц Штухлик
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Следует отметить, что последним обладателем Кубка Азербайджана стал клуб "Кешля" (ныне "Шамаха").