Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана

Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в финальном матче чемпион страны Карабаха встретится с бронзовым призером Зиря. Встреча, которая пройдет на городском стадионе Габалы, начнется в 19:00. Игру будет обслуживать рефери ФИФА Эльчин Масиев.

Кубок Азербайджана

Финал

27 мая

19:00. "Карабах" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямал Умудлу

Резервный помощник судьи: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Фриц Штухлик

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Следует отметить, что последним обладателем Кубка Азербайджана стал клуб "Кешля" (ныне "Шамаха").