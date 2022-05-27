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Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана

Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
27 мая 2022 г. 07:49
Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана

Сегодня определится победитель Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в финальном матче чемпион страны Карабаха встретится с бронзовым призером Зиря. Встреча, которая пройдет на городском стадионе Габалы, начнется в 19:00. Игру будет обслуживать рефери ФИФА Эльчин Масиев.

Кубок Азербайджана

Финал

27 мая

19:00. "Карабах" - "Зиря"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Кямал Умудлу

Резервный помощник судьи: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Фриц Штухлик

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Следует отметить, что последним обладателем Кубка Азербайджана стал клуб "Кешля" (ныне "Шамаха").

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Kubokunun final oyunu keçiriləcək

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