Сегодня определится первый финалист ЕВРО-2020

Сегодня стартует полуфинальная стадия Чемпионата Европы по футболу.
Как передает Report, обе встречи этой стадии пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
В первый игровой день состоятся два матча. Сначала на поле выйдут сборные Италии и Испании. Встреча, которую отсудит немецкий арбитр Феликс Брых, стартует в 23:00 по бакинскому времени. На стадионе ожидается присутствие более 60 тыс. зрителей.
Чемпионат Европы
Полуфинал
23:00. Италия - Испания
Судья: Феликс Брых (Германия)
Лондон, стадион "Уэмбли"
Отметим, что в другом полуфинальном матче сыграют Англия и Дания. Эта встреча состоится 7 июля.