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Сегодня определится первый финалист ЕВРО-2020

Сегодня определится первый финалист ЕВРО-2020 Сегодня стартует полуфинальная стадия Чемпионата Европы по футболу
Футбол
6 июля 2021 г. 07:30
Сегодня определится первый финалист ЕВРО-2020

Сегодня стартует полуфинальная стадия Чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, обе встречи этой стадии пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В первый игровой день состоятся два матча. Сначала на поле выйдут сборные Италии и Испании. Встреча, которую отсудит немецкий арбитр Феликс Брых, стартует в 23:00 по бакинскому времени. На стадионе ожидается присутствие более 60 тыс. зрителей.

Чемпионат Европы

Полуфинал

23:00. Италия - Испания

Судья: Феликс Брых (Германия)

Лондон, стадион "Уэмбли"

Отметим, что в другом полуфинальном матче сыграют Англия и Дания. Эта встреча состоится 7 июля.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bu gün ilk finalçı bəlli olacaq

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