Сегодня определится первый финалист ЕВРО-2020

Сегодня стартует полуфинальная стадия Чемпионата Европы по футболу

Сегодня стартует полуфинальная стадия Чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, обе встречи этой стадии пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В первый игровой день состоятся два матча. Сначала на поле выйдут сборные Италии и Испании. Встреча, которую отсудит немецкий арбитр Феликс Брых, стартует в 23:00 по бакинскому времени. На стадионе ожидается присутствие более 60 тыс. зрителей.

Чемпионат Европы

Полуфинал

23:00. Италия - Испания

Судья: Феликс Брых (Германия)

Лондон, стадион "Уэмбли"

Отметим, что в другом полуфинальном матче сыграют Англия и Дания. Эта встреча состоится 7 июля.