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    Сегодня определится первый финалист чемпионата Европы

    В полуфинале встретятся сборные Португалии и Уэльса

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Сегодня определится первый финалист чемпионата Европы по футболу, проходящего во Франции.

    Как сообщает Report, в полуфинале встретятся сборные Португалии и Уэльса.

    Победитель этого матча в финале будет играть с победителем встречи Германия-Франция. 

    Чемпионат Европы, полуфинал

    23:00. Португалия-Уэльс

    Главный судья: Юнас Эрикссон

    Боковые судьи: Матиас Классениус, Даниэль Варнмарк

    Дополнительные судьи-помощники: Стефан Йоханессон, Маркус Стрембергссон (все из Швеции)

    Шимон Марциняк

    Резервный судья-помощник: Павел Сокольнички (оба из Польши)

    Лион. Стадион Лиона

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