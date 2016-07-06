Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Сегодня определится первый финалист чемпионата Европы по футболу, проходящего во Франции.
Как сообщает Report, в полуфинале встретятся сборные Португалии и Уэльса.
Победитель этого матча в финале будет играть с победителем встречи Германия-Франция.
Чемпионат Европы, полуфинал
23:00. Португалия-Уэльс
Главный судья: Юнас Эрикссон
Боковые судьи: Матиас Классениус, Даниэль Варнмарк
Дополнительные судьи-помощники: Стефан Йоханессон, Маркус Стрембергссон (все из Швеции)
Шимон Марциняк
Резервный судья-помощник: Павел Сокольнички (оба из Польши)
Лион. Стадион Лиона
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости