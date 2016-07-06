Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Сегодня определится первый финалист чемпионата Европы по футболу, проходящего во Франции.

Как сообщает Report, в полуфинале встретятся сборные Португалии и Уэльса.

Победитель этого матча в финале будет играть с победителем встречи Германия-Франция.

Чемпионат Европы, полуфинал

23:00. Португалия-Уэльс

Главный судья: Юнас Эрикссон

Боковые судьи: Матиас Классениус, Даниэль Варнмарк

Дополнительные судьи-помощники: Стефан Йоханессон, Маркус Стрембергссон (все из Швеции)

Шимон Марциняк

Резервный судья-помощник: Павел Сокольнички (оба из Польши)

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