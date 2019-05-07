Сегодня определится первый полуфиналист Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня состоится первая ответная встреча в рамках полуфинала розыгрыша Лиги Чемпионов.
Как передает Report, "Ливерпуль" на своем поле примет "Барселону". Напомним, что первый матч завершился победой каталонцев со счетом 3:0.
Лига Чемпионов
Полуфинал, ответная встреча
7 мая
23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Барселона" (Испания)
Главный арбитр: Джунейт Чакыр (Турция)
Стадион "Энфилд"
Как сообщает официальный сайт УЕФА, в целом между собой команды проведут десятый матч. Шесть из них пришлись на период 2001-2007 годов. У обоих клубов по три победы, но разница мячей в пользу "Барселоны" - 9:6. Зато по сумме двух встреч все три противостояния остались за "Ливерпулем".
Sport DepartmentАвтор новости