Сегодня определится первый полуфиналист Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня состоится первая ответная встреча в рамках полуфинала розыгрыша Лиги Чемпионов.

Как передает Report, "Ливерпуль" на своем поле примет "Барселону". Напомним, что первый матч завершился победой каталонцев со счетом 3:0.

Лига Чемпионов

Полуфинал, ответная встреча

7 мая

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Барселона" (Испания)

Главный арбитр: Джунейт Чакыр (Турция)

Стадион "Энфилд"

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в целом между собой команды проведут десятый матч. Шесть из них пришлись на период 2001-2007 годов. У обоих клубов по три победы, но разница мячей в пользу "Барселоны" - 9:6. Зато по сумме двух встреч все три противостояния остались за "Ливерпулем".