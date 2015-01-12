Сегодня определится обладатель "Золотого мяча"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сегодня станет известен обладатель премии "Золотой Мяч" (Ballond’Or).

Как сообщает Report, за обладание "Золотым мячом" будут бороться Криштиану Роналду ("Реал Мадрид", Португалия), Леонель Месси ("Барселона", Аргентина) и Мануэль Нойер ("Бавария" Германия).

Мероприятие в Цюрихе (Швейцария) начнется в 20:00 по бакинскому времени. До сих пор Роналду дважды удостаивался "Золотого мяча" (2008, 2013 гг.), а Месси - четырежды (2009, 2010, 2011, 2012 гг.). А 28-летнему Мануэлю Нойеру пока ни раз не удавалось стать обладателем "Золотого мяча".

Что же касается других премий, на звание лучшей футболистки претендуют Надин Кесслер (Германия), Марта (Бразилия) и Эбби Уомбах из сборной США.

Среди претендентов на звание лучшего главного тренера - Карло Анчелотти ("Реал Мадрид), Йоахим Лев (Германия) и Диего Симеоне ("Атлетико Мадрид").