Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня определится обладатель первой путевки в 1/8 финала в Лиге Европы по футболу.

Как сообщает Report, в ответной встрече в 1/16 финала российский ЦСКА встретится в родных стенах с сербской командой "Црвена Звезда".

Неделю назад в Сербии встреча между этими командами завершилась вничью - 0:0. Поэтому армейцев устроит только победа.

В составе ЦСКА Александр Головин не сможет помочь команде. Клуб "Црвена Звезда", выйдет на матч без потерь.

Эта встреча станет первым домашним матчем ЦСКА в 2018 году.

21 февраля

Лига Европы

1/16 финала, ответный матч

21:00. ЦСКА (Россия) –"Црвена Звезда" (Сербия)

Главный судья: Мануэль Де Соуза (Португалия).