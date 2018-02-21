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    Сегодня определится обладатель первой путевки в 1/8 финала в Лиге Европы

    ЦСКА обязательно должен обыграть клуб Црвена Звезда

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня определится обладатель первой путевки в 1/8 финала в Лиге Европы по футболу.

    Как сообщает Report, в ответной встрече в 1/16 финала российский ЦСКА встретится в родных стенах с сербской командой "Црвена Звезда".

    Неделю назад в Сербии встреча между этими командами завершилась вничью - 0:0. Поэтому армейцев устроит только победа.

    В составе ЦСКА Александр Головин не сможет помочь команде. Клуб "Црвена Звезда", выйдет на матч без потерь.

    Эта встреча станет первым домашним матчем ЦСКА в 2018 году.

    21 февраля

    Лига Европы

    1/16 финала, ответный матч

    21:00. ЦСКА (Россия) "Црвена Звезда" (Сербия)

    Главный судья: Мануэль Де Соуза (Португалия).

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