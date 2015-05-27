Сегодня ночью определятся победители Лиги Европы

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Этой ночью состоится финальная встреча Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, в решающей игре, которая пройдет в польской столице Варшаве встретятся "Днепр" (Украина) и испанская "Севилья".

В случае, если "Севилья" станет победителем, она установит новый рекорд и станет 4-х кратным обладателем кубка Лиги Европы. Этим показателем она обойдет итальянские клубы "Ювентус" и "Интер" и английский "Ливерпуль".

Для "Днепра", впервые вышедшего в финал, победа станет настоящим успехом.

Матч, который будет судить английский рефери Мартин Аткинсон, пройдет на Варшавском национальном стадионе и начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Лига Европы, финал

23:45. "Днепр" (Украина) - "Севилья" (Испания)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Польша. Варшава. Национальный стадион.