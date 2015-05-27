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    Сегодня ночью определятся победители Лиги Европы

    В финале встретятся Днепр и Севилья

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Этой ночью состоится финальная встреча Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, в решающей игре, которая пройдет в польской столице Варшаве встретятся "Днепр" (Украина) и испанская "Севилья".  

    В случае, если "Севилья" станет победителем, она установит новый рекорд и станет 4-х кратным обладателем кубка Лиги Европы. Этим показателем она обойдет итальянские клубы "Ювентус" и "Интер" и английский "Ливерпуль".

    Для "Днепра", впервые вышедшего в финал, победа станет настоящим успехом. 

    Матч, который будет судить английский рефери Мартин Аткинсон, пройдет на Варшавском национальном стадионе и начнется в 23:45 по бакинскому времени. 

    Лига Европы, финал

    23:45. "Днепр" (Украина) - "Севилья" (Испания)

    Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

    Польша. Варшава. Национальный стадион. 

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