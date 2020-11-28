Сегодня "Нефтчи" встретится с "Зиря"

Сегодня стартует XI тур Азербайджанской премьер-лиги.
Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч.
Единственная встреча состоится на стадионе Bakcell Arena между столичными "Нефтчи" и "Зиря". "Нефтяники" после прихода Самира Аббасова разгромили "Габалу" со счетом 4:1 и с 17 баллами в активе располагаются на 3-ей строчке турнирной таблицы. "Зиря" же, набравшая на одно очко больше, идет второй.
До сих пор команды 19 раз встречались в рамках национального чемпионата. 4 встречи остались за "черно-белыми", 10 раз побеждали футболисты "Зиря". Еще 5 встреч завершились вничью. По разнице мячей впереди "Зиря" - 22:18. Сегодняшние гости не могут выиграть уже 6 матчей. "Нефтчи" же забивал в последних 6 домашних матчах.
Отметим, что назначенная на сегодня игра "Сумгайыт" - "Габала" была отменена из-за массового заражения игроков гостей коронавирусом.
28 ноября (суббота)
Азербайджанская премьер-лига
XI тур
16:00. "Нефтчи" - "Зиря"
Арбитры: Вугар Гасанли, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Ряван Хамзазаде
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Стадион Bakcell Arena
Отметим, что 29 ноября состоятся еще два матча тура: "Кешля" - "Сабах" и "Сабаил"- "Карабах".