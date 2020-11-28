Сегодня "Нефтчи" встретится с "Зиря"

Сегодня стартует XI тур Азербайджанской премьер-лиги

Сегодня стартует XI тур Азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч.

Единственная встреча состоится на стадионе Bakcell Arena между столичными "Нефтчи" и "Зиря". "Нефтяники" после прихода Самира Аббасова разгромили "Габалу" со счетом 4:1 и с 17 баллами в активе располагаются на 3-ей строчке турнирной таблицы. "Зиря" же, набравшая на одно очко больше, идет второй.

До сих пор команды 19 раз встречались в рамках национального чемпионата. 4 встречи остались за "черно-белыми", 10 раз побеждали футболисты "Зиря". Еще 5 встреч завершились вничью. По разнице мячей впереди "Зиря" - 22:18. Сегодняшние гости не могут выиграть уже 6 матчей. "Нефтчи" же забивал в последних 6 домашних матчах.

Отметим, что назначенная на сегодня игра "Сумгайыт" - "Габала" была отменена из-за массового заражения игроков гостей коронавирусом.

28 ноября (суббота)

Азербайджанская премьер-лига

XI тур

16:00. "Нефтчи" - "Зиря"

Арбитры: Вугар Гасанли, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Ряван Хамзазаде

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Стадион Bakcell Arena

Отметим, что 29 ноября состоятся еще два матча тура: "Кешля" - "Сабах" и "Сабаил"- "Карабах".