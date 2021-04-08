Сегодня сборная Азербайджана по футзалу встретится со Словакией

Сборная Азербайджана по футзалу сыграет свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по футзалу сыграет свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата Европы.

Как передает Report, подопечные Хосе Алесио да Силва в третьей группе встретятся в гостях со Словакией. Игра пройдет во Дворце спорта "Левице" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Отмечается, что встречу пропустят из-за травмы Тьяго Болинья и Хади Ахмади.

Отборочный раунд чемпионата Европы

IV тур

3-я группа

18:00. Словакия - Азербайджан

Судьи: Кирилл Наисхоулер, Артту Куунаэрайнен, Мартин Матула

Дворец спорта "Левица".

Напомним, что после 4 туров Азербайджан с 12 очками уже обеспечил себе путевку в финал чемпионата Европы. На втором месте команда Словакии с 7 очками.