Сегодня сборная Азербайджана по футзалу встретится со Словакией

Сборная Азербайджана по футзалу сыграет свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата Европы.
Как передает Report, подопечные Хосе Алесио да Силва в третьей группе встретятся в гостях со Словакией. Игра пройдет во Дворце спорта "Левице" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Отмечается, что встречу пропустят из-за травмы Тьяго Болинья и Хади Ахмади.
Отборочный раунд чемпионата Европы
IV тур
3-я группа
18:00. Словакия - Азербайджан
Судьи: Кирилл Наисхоулер, Артту Куунаэрайнен, Мартин Матула
Дворец спорта "Левица".
Напомним, что после 4 туров Азербайджан с 12 очками уже обеспечил себе путевку в финал чемпионата Европы. На втором месте команда Словакии с 7 очками.