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Сегодня сборная Азербайджана по футзалу встретится со Словакией

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу встретится со Словакией Сборная Азербайджана по футзалу сыграет свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата Европы
Футбол
8 апреля 2021 г. 07:43
Сегодня сборная Азербайджана по футзалу встретится со Словакией

Сборная Азербайджана по футзалу сыграет свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата Европы.

Как передает Report, подопечные Хосе Алесио да Силва в третьей группе встретятся в гостях со Словакией. Игра пройдет во Дворце спорта "Левице" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Отмечается, что встречу пропустят из-за травмы Тьяго Болинья и Хади Ахмади.

Отборочный раунд чемпионата Европы

IV тур

3-я группа

18:00. Словакия - Азербайджан

Судьи: Кирилл Наисхоулер, Артту Куунаэрайнен, Мартин Матула

Дворец спорта "Левица".

Напомним, что после 4 туров Азербайджан с 12 очками уже обеспечил себе путевку в финал чемпионата Европы. На втором месте команда Словакии с 7 очками.

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Версия на азербайджанском языке Futzal millimiz bu gün Slovakiya ilə qarşılaşacaq

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