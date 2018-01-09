Сегодня на Кубке Вызова "Азеррейл" примет румынскую команду

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня бакинская женская волейбольная команда "Азеррейл" выйдет на ответную игру в 1/16 финала Кубка Вызова.
Как сообщает Report, азербайджанский представитель встретится с румынской командой "Штиинта", которой проиграл со счетом 1:3 в первой игре.
Для выхода в следующий этап "Азеррейл" должен сыграть со счетом 3:0 или 3:1, судьбу пары решит "золотой сет". С победой со счетом 3:2 азербайджанская команда приостановит борьбу.
Кубок Вызова
1/16 финала, ответный матч
9 января
18:00. Азеррейл (баку, Азербайджан) - Штиинта (Бакеу, Румыния)
Судьи: Теодора Кириопулу (Греция), Милан Николич (Босния и Герцеговина)
Баку. Волейбольный центр.
Первая игра – 1:3
Şamo QuliyevАвтор новости