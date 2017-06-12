Сегодня может прояснится дальнейшая судьба Роберта Просинечки в сборной Азербайджана

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/7ba4ae360f5e9f202890e86f1a459b81/663fce22-45d4-428d-ab48-a1f3e749598c_292.jpg

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня может прояснится дальнейшая судьба главного тренера Роберта Просинечки в сборной Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, об этом хорватский специалист заявил местной прессе.

Он внес ясность в сообщения о переходе на пост главного тренера турецкой команды "Бурсаспор". Просинечки заявил, что все станет известно после встречи с руководством АФФА: "У меня есть контракт до конца отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. То есть в Азербайджане я должен оставаться до декабря. Но все станет известно в понедельник. Я намерен встретиться с руководством. После этой встречи я определюсь, что делать в будущем".

Просинечки также коснулся инцидента, произошедшего с журналистами на пресс-конференции после матча в Баку, в котором они со счётом 0:1 проиграли команде Северной Ирландии: "Обычно, первый вопрос должен быть о только что завершившейся игре. Но как только я пришел на пресс-конференцию, мне начали задавать вопросы про "Бурсаспор". Они спросили меня не о болезненном проигрыше, а о том, поеду ли я в Турцию или нет. Это был первый вопрос. После двух последующих вопросов на эту тему, я вышел из себя. Я сказал им, что если вы хотите, я могу уехать".

Отметим, что на пресс-конференции после настойчивых вопросов журналистов о переходе в "Бурсаспор" Роберт Просинечки разбил стакан, находящийся перед ним. Напомним, что после 6 туров сборная Азербайджана с 7 очками находится на 4 месте в Группе С.