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Сегодня Месси и Роналду сыграют друг против друга спустя 3 года

Сегодня Месси и Роналду сыграют друг против друга спустя 3 года Сегодня состоится товарищеская встреча объединенной команды «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» против французского «ПСЖ», где Лионель Месси и Криштиану Роналду сыграют друг против друга.
Футбол
19 января 2023 г. 13:04
Сегодня Месси и Роналду сыграют друг против друга спустя 3 года

Сегодня состоится товарищеская встреча объединенной команды саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хилял" против французского "ПСЖ", где Лионель Месси и Криштиану Роналду сыграют друг против друга.

Как передает Report на Euro-football, матч пройдет на Международном стадионе "Аль-Фахд".

Стоит отметить, что Месси и Роналду не встречались на поле с 2020 года.

Примечательно, что председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бизнесмен по имени Мушраф аль-Гамди приобрел билет на этот матч за 2,5 миллиона евро.

Потраченная сумма будет направлена в саудовскую государственную благотворительную организацию Ehsan. Купленный билет позволит бизнесмену наблюдать за игрой с вип-ложи, а после окончания встречи получить проход в раздевалку команд, где он сможет пообщаться с Криштиану Роналду и Лионелем Месси

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